Pour sept matchs du CH en français le mercredi

C'est confirmé: Amazon Prime diffusera en exclusivité pour 12 ans les matchs de la Ligue nationale de hockey le mercredi soir, et ce, en anglais et en français, incluant sept matchs en français des Canadiens de Montréal.

Écoutez Hugues Léger commenter cette nouvelle en compagnie de l'animateur Éric Hoziel, aux Amateurs de sports.

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