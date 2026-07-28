Pour sept matchs du CH en français le mercredi

C'est confirmé: Amazon Prime diffusera en exclusivité pour 12 ans les matchs de la Ligue nationale de hockey le mercredi soir, et ce, en anglais et en français, incluant sept matchs en français des Canadiens de Montréal.
Écoutez Hugues Léger commenter cette nouvelle en compagnie de l'animateur Éric Hoziel, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Amazon Prime a désormais les droits de diffusion des matchs de la LNH le mercredi soir, en français et en anglais au Canada, pour douze ans;
- Sept des dix matchs des Canadiens présentés le mercredi seront diffusés en français sur Amazon Prime. Donc, combien cela va coûter pour l'amateur pour voir tous les matchs en français du Tricolore?
- La diffusion en continu (web) devient la méthode la moins coûteuse (environ 600 $ par an);
- On évoque aussi la guerre des talents pour l’équipe francophone sur Prime;
- Tennis: l’ambition de Félix Auger-Aliassime de devenir numéro un mondial.