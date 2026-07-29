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Infantino veut privatiser en partie le Mondial

«Je pense qu'il est en train de se brûler les doigts» -Yann Roche

par 98.5 Sports

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 29 juillet 2026 19:20

Avec

Éric Hoziel
Éric Hoziel
«Je pense qu'il est en train de se brûler les doigts» -Yann Roche
Gianni Infantino / AP/Jacquelyn Martin

Gianni Infantino, le président de la FIFA, propose un projet de privatisation partielle de la Coupe du monde et de la Coupe du monde des clubs via un fonds privé.

Écoutez Yann Roche, président de l'Observatoire de géopolitique et professeur au Département de géographie de l'UQAM

Les sujets discutés

  • La grogne est grande envers le président de la FIFA, Gianni Infantino, qui veut privatiser en partie la Coupe du monde;
  • Le tout via un fonds privé avec un proche de Donald Trump, et ce, avec un investissement de 20 milliards de dollars et une redistribution de 20 millions par fédération.
  • Ce projet sera soumis à un vote des 211 fédérations avant le 19 septembre;
  • La proposition suscite de vives réactions négatives, notamment de l’UEFA, de l’Union européenne et d’associations de joueurs, en raison du manque de consultation, de l’impact sur la santé des athlètes et des soupçons d’enrichissement personnel d’Infantino.

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