Médias et marketing sportif

La FIFA envisage de privatiser une partie de ses activités en créant la société FIFA Forward Enterprise (FFE), évaluée à 20 milliards de dollars américains.

Ce projet, mené par Gianni Infantino avec l'appui potentiel d'investisseurs comme Joshua Kushner - le frère de Jared, gendre de Donald Trump - suscite une vive opposition de plusieurs fédérations européennes et de figures politiques.

De son côté, la Ligue nationale de hockey (LNH) modifie ses habitudes de diffusion: dès la saison prochaine, les matchs du mercredi soir seront présentés en exclusivité sur Amazon Prime pour les 12 prochaines années, tant en français qu'en anglais.

Écoutez le chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque faire le point sur ces dossiers avec l'animateur Philippe Cantin mercredi matin.