À la tête de l'équipe de France

Zinédine Zidane a été confirmé, mardi, comme sélectionneur de l’équipe de France, succédant à Didier Deschamps.
Écoutez Vincent Destouches, analyste des matchs du CF Montréal sur Apple TV et expert soccer au Réseau Cogeco, avec Éric Hoziel.
Les sujets discutés
- On discute de l'impact de Zidane sur la nouvelle génération de joueurs;
- Les attentes envers Zidane vont être démentielles en termes de résultats;
- Le président de la FIFA, Gianni Infantino, veut privatiser partiellement la gestion de la Coupe du monde, via une société commerciale, impliquant des investisseurs privés liés à Donald Trump et la banque JP Morgan;
- Cette idée de vives réactions au sein de l’UEFA et du monde du football.