À l'approche de l'Omnium Banque Nationale à Montréal, Félix Auger-Aliassime affiche une confiance renouvelée et de grandes ambitions pour la fin de la saison.

Profitant de l'absence de grands noms du tennis mondial, le Québécois arrive frais et dispos pour briller devant son public au parc Jarry.

Écoutez la chronique sportive de Jean-Michel Bourque, mardi à Cantin le matin.

Autres sujets