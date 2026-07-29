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Une victoire de Félix à Montréal?

«C'est comme si tous les éléments étaient réunis pour que ça se produise»

par 98.5 Sports

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 29 juillet 2026 19:40

Avec

Éric Hoziel
Éric Hoziel
«C'est comme si tous les éléments étaient réunis pour que ça se produise»
Félix Auger-Aliassime à Wimbledon. / AP/Kin Cheung

Félix Auger-Aliassime vient au quatrième rang du classement mondial de l'ATP.

Une victoire à l'Omnium Banque Nationale qui s'en vient est-elle possible?

Écoutez Nicholas Richard, journaliste à La Presse, parler de l'Omnium Banque Nationale, avec Éric Hoziel aux Amateurs de sports.

Donc, une victoire pour Félix? Au moins, une présence en finale... Est-ce possible?

«C'est comme si tous les éléments étaient réunis pour que ça se produise. (Carlos) Alcaraz n'est pas là, tout comme (Jannick) Sinner et (Novak) Djokovic. Félix n'a pas joué Washington pour se préserver. Et il joue présentement le meilleur tennis de sa vie. Au tennis, une foule peut avoir un impact beaucoup plus grand que ce qu'on pense. Regardez ce qu'a fait l'an passé Victoria Mboko. (...)  Donc, qui sait ce que Félix va faire? Il est dans de bonnes dispositions. Je lui ai parlé la semaine dernière. Il se sentait bien. Il est motivé, sans doute plus que jamais. Ce n'est pas complètement fou de penser qu'il peut faire la finale».

Nicholas Richard,

Les autres sujets discutés

  • La participation des Canadiens Diallo, Shapovalov et Galarneau;
  • Les demandes spécifiques des joueurs;
  • Les défis organisationnels abordés par Valérie Tétreault, dont le projet de nouveau stade à Jarry.

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