Une victoire de Félix à Montréal?

Félix Auger-Aliassime vient au quatrième rang du classement mondial de l'ATP.

Une victoire à l'Omnium Banque Nationale qui s'en vient est-elle possible?

Écoutez Nicholas Richard, journaliste à La Presse, parler de l'Omnium Banque Nationale, avec Éric Hoziel aux Amateurs de sports.

Donc, une victoire pour Félix? Au moins, une présence en finale... Est-ce possible?