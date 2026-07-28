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Seront-ils vendeurs?

Les rumeurs de transactions s'amplifient pour les Blue Jays

par 98.5 Sports

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 28 juillet 2026 19:01

Avec

Jeremy Filosa
Jeremy Filosa
Éric Hoziel
Éric Hoziel
Les rumeurs de transactions s'amplifient pour les Blue Jays
Jeremy Filosa / Cogeco Média

Les Blue Jays de Toronto sont à Washington afin d'y affronter les Nationals. Jeremy Filosa y est aussi.

Écoutez Jeremy Filosa, depuis Washington D.C., au micro d'Éric Hoziel, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés

  • Soirée promotionnelle sur l'amitié canado-américaine au match des Nationals, avec une casquette souvenir avec les logos des Nationals et des Expos de Montréal;
  • Il n'y a pas foule aux matchs des Nationals, même s'ils sont dans la course aux séries éliminatoires;
  • On parle de la saison décevante des Blue Jays et des contre-performances de joueurs comme Vladimir Guerrero et George Springer;
  • Les rumeurs de transactions s'amplifient avant la date limite du 3 août.

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