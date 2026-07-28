Seront-ils vendeurs?

Les Blue Jays de Toronto sont à Washington afin d'y affronter les Nationals. Jeremy Filosa y est aussi.
Écoutez Jeremy Filosa, depuis Washington D.C., au micro d'Éric Hoziel, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Soirée promotionnelle sur l'amitié canado-américaine au match des Nationals, avec une casquette souvenir avec les logos des Nationals et des Expos de Montréal;
- Il n'y a pas foule aux matchs des Nationals, même s'ils sont dans la course aux séries éliminatoires;
- On parle de la saison décevante des Blue Jays et des contre-performances de joueurs comme Vladimir Guerrero et George Springer;
- Les rumeurs de transactions s'amplifient avant la date limite du 3 août.