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Chronique culturelle

Un album concept ambitieux pour Shaboozey

par 98.5

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 31 juillet 2026 15:40

Avec

Catherine Brisson
Catherine Brisson
Stéphane Leclair
Stéphane Leclair
Un album concept ambitieux pour Shaboozey
Après l'immense succès mondial de sa chanson A Bar Song (Tipsy), qui a dominé le classement Billboard pendant 19 semaines en 2024, le chanteur américain Shaboozey est de retour avec un projet particulièrement ambitieux. / Richard Shotwell/Invision/AP / Invision

Après l'immense succès mondial de sa chanson A Bar Song (Tipsy), qui a dominé le classement Billboard pendant 19 semaines en 2024, le chanteur américain Shaboozey est de retour avec un projet particulièrement ambitieux.

Il lance un album concept de 20 titres aux sonorités country, hip-hop, rock et pop, racontant l'histoire de Cherry Lee, qui a été témoin du meutre de son père Shérif.

Le projet comprend notamment des narrations de l'acteur Jamie Foxx ainsi qu'un duo marquant avec Leon Bridges.

Écoutez le chroniqueur Stéphane Leclair en discuter lors de sa chronique vendredi, au micro de l'animatrice Catherine Brisson. 

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