Chronique culturelle

Après l'immense succès mondial de sa chanson A Bar Song (Tipsy), qui a dominé le classement Billboard pendant 19 semaines en 2024, le chanteur américain Shaboozey est de retour avec un projet particulièrement ambitieux.

Il lance un album concept de 20 titres aux sonorités country, hip-hop, rock et pop, racontant l'histoire de Cherry Lee, qui a été témoin du meutre de son père Shérif.

Le projet comprend notamment des narrations de l'acteur Jamie Foxx ainsi qu'un duo marquant avec Leon Bridges.

Écoutez le chroniqueur Stéphane Leclair en discuter lors de sa chronique vendredi, au micro de l'animatrice Catherine Brisson.