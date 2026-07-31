Un terrible événement est survenu à la garderie Le monde des frimousses à Beauport, où un enfant de seulement deux ans a effectué une chute d’un étage en raison d’une fenêtre défectueuse.

Après trois semaines d'un déni persistant, la propriétaire de l'établissement a finalement reconnu les faits.

En plus de reconnaître l'incident, la direction a confirmé la suspension de membres du personnel, incluant la directrice de l'établissement, dans l'attente des conclusions de l'enquête policière en cours.

Face à ces révélations, plusieurs parents ainsi que des éducatrices ont fait le choix de quitter la garderie, malgré l'absence de blessure grave à première vue pour l'enfant.

L'établissement fait désormais l'objet d'une inspection rigoureuse du ministère de la Famille.

Écoutez le journaliste pour le FM93, Philip Rodrigue-Comeau, revenir sur cette histoire, vendredi, au micro de Catherine Brisson.