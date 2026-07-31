 Aller au contenu
Fenêtre défectueuse

Chute d’un enfant dans une garderie à Beauport: la direction reconnait les faits

par 98.5

0:00
5:26

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 31 juillet 2026 15:54

Avec

Catherine Brisson
Catherine Brisson
Philip Rodrigue-Comeau
Philip Rodrigue-Comeau
Chute d’un enfant dans une garderie à Beauport: la direction reconnait les faits
Le Québec maintenant / Cogeco Média

Un terrible événement est survenu à la garderie Le monde des frimousses à Beauport, où un enfant de seulement deux ans a effectué une chute d’un étage en raison d’une fenêtre défectueuse. 

Après trois semaines d'un déni persistant, la propriétaire de l'établissement a finalement reconnu les faits.

En plus de reconnaître l'incident, la direction a confirmé la suspension de membres du personnel, incluant la directrice de l'établissement, dans l'attente des conclusions de l'enquête policière en cours.

Face à ces révélations, plusieurs parents ainsi que des éducatrices ont fait le choix de quitter la garderie, malgré l'absence de blessure grave à première vue pour l'enfant.

L'établissement fait désormais l'objet d'une inspection rigoureuse du ministère de la Famille.

Écoutez le journaliste pour le FM93, Philip Rodrigue-Comeau, revenir sur cette histoire, vendredi, au micro de Catherine Brisson.

Vous aimerez aussi

Pourquoi devrions-nous éviter ces habitudes du quotidien?
Le Québec maintenant
Pourquoi devrions-nous éviter ces habitudes du quotidien?
0:00
6:30
«On veut rappeler l'histoire militante de nos mouvements» -Higino Monteiro
Le Québec maintenant
«On veut rappeler l'histoire militante de nos mouvements» -Higino Monteiro
0:00
5:04
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des promotions, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Avis en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
Sylvain Cossette célèbre les 25 ans de sa tournée Rendez-vous
Rattrapage
60 000 billets vendus
Sylvain Cossette célèbre les 25 ans de sa tournée Rendez-vous
Pourquoi devrions-nous éviter ces habitudes du quotidien?
Rattrapage
Uriner sous la douche et téléphone aux toilettes
Pourquoi devrions-nous éviter ces habitudes du quotidien?
Vin blanc d'été: Jessica Harnois lance le Bù Muscat sans sucre ajouté
Rattrapage
Quoi boire cet été?
Vin blanc d'été: Jessica Harnois lance le Bù Muscat sans sucre ajouté
«On a la chance d'avoir des plans d'eau d'exception près des grands centres»
Rattrapage
Pêche urbaine
«On a la chance d'avoir des plans d'eau d'exception près des grands centres»
Spider-Man: un retour plus sombre pour le personnage de Tom Holland
Rattrapage
Quatrième film
Spider-Man: un retour plus sombre pour le personnage de Tom Holland
«On veut rappeler l'histoire militante de nos mouvements» -Higino Monteiro
Rattrapage
Festival Fierté Montréal 20ᵉ édition
«On veut rappeler l'histoire militante de nos mouvements» -Higino Monteiro
Quels sont vos droits en tant que voyageurs?
Rattrapage
Menaces de grève chez WestJet
Quels sont vos droits en tant que voyageurs?
«Des observations qui marquent l'histoire du Saguenay-Saint-Laurent»
Rattrapage
Saison exceptionnelle d’observation des baleines
«Des observations qui marquent l'histoire du Saguenay-Saint-Laurent»
«Éric Duhaime n’a pas le choix de se faire élire le 5 octobre»
Rattrapage
Élections provinciales
«Éric Duhaime n’a pas le choix de se faire élire le 5 octobre»
Un album concept ambitieux pour Shaboozey
Rattrapage
Chronique culturelle
Un album concept ambitieux pour Shaboozey
«Avoir une pérennité, ça vaut de l'or» -France Beaudoin
Rattrapage
Le succès d'En direct de l'univers
«Avoir une pérennité, ça vaut de l'or» -France Beaudoin
Une pause pour Marie-Annick Lépine en 2027
Rattrapage
Après un été de festivals et un automne en salles
Une pause pour Marie-Annick Lépine en 2027
Mike Layton, fils de Jack Layton, ne sera pas candidat pour le NPD
Rattrapage
Politique fédérale
Mike Layton, fils de Jack Layton, ne sera pas candidat pour le NPD
«Commencer à parler des journalistes, ce n'est jamais une bonne chose»
Rattrapage
Charles Milliard serait agacé par la presse
«Commencer à parler des journalistes, ce n'est jamais une bonne chose»