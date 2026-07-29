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Bonne nouvelle pour les voyageurs

Les passeports pourront être renouvelés à la maison

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Entendu dans

Le midi

le July 29, 2026 2:49 PM

Avec

Jean-Sébastien Hammal
Jean-Sébastien Hammal
Valérie Beaudoin
Valérie Beaudoin
Les passeports pourront être renouvelés à la maison
Les Canadiens pourront renouveler leur passeport sans se déplacer à Service Canada. / Adobe Stock

Le gouvernement fédéral a annoncé que les Canadiens pourraient dès maintenant renouveler leur passeport en ligne, sans déplacement nécessaire à Service Canada.

Les délais de traitement restent les mêmes et les restrictions relatives à la photo demeurent aussi.

Écoutez la chroniqueuse Fadwa Lapierre présenter le tout, mercredi, à l’émission Le midi, avec Valérie Beaudoin et Jean-Sébastien Hammal.

Elle parle aussi du record battu par un vol Airbus qui a réalisé un trajet Toulouse-Melbourne en 24 heures.

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