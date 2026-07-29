Bonne nouvelle pour les voyageurs

Le gouvernement fédéral a annoncé que les Canadiens pourraient dès maintenant renouveler leur passeport en ligne, sans déplacement nécessaire à Service Canada.

Les délais de traitement restent les mêmes et les restrictions relatives à la photo demeurent aussi.

Écoutez la chroniqueuse Fadwa Lapierre présenter le tout, mercredi, à l’émission Le midi, avec Valérie Beaudoin et Jean-Sébastien Hammal.

Elle parle aussi du record battu par un vol Airbus qui a réalisé un trajet Toulouse-Melbourne en 24 heures.