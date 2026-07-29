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De la classe moyenne à Mercedes AMG

Mikaël Grenier: le parcours inspirant d'un pilote professionnel québécois

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Entendu dans

Le midi

le 29 juillet 2026 14:58

Avec

Jean-Sébastien Hammal
Jean-Sébastien Hammal
Valérie Beaudoin
Valérie Beaudoin
Mikaël Grenier: le parcours inspirant d'un pilote professionnel québécois
Mickaël Grenier, pilote d'usine GT pour Mercedes AMG, a eu un parcours atypique: débutant en karting à 5 ans sans soutien financier familial, puis évoluant grâce à des commanditaires et des compétitions internationales. / Brandon Woyshnis/ Adobe Stock

Valérie Beaudoin et Jean-Sébastien Hammal s'entretiennent avec Mikaël Grenier, pilote d'usine en GT pour Mercedes AMG.

Ne venant pas d'une famille fortunée, le Québécois a fait preuve d'une immense résilience depuis ses débuts en karting à l'âge de cinq ans pour réussir à percer et vivre de sa passion.

Il explique les exigences physiques impressionnantes de sa discipline — où les pilotes subissent jusqu'à trois ou quatre forces G en virage — et partage ses souvenirs avec le jeune prodige de la Formule 1 Kimi Antonelli.

Écoutez Mikaël Grenier, pilote d'usine en GT pour Mercedes AMG, mercredi après-midi, avec Valérie Beaudoin et Jean-Sébastien Hammal. 

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