Travail et déconnexion

Entre les longs week-ends de trois ou quatre jours répartis tout au long de l'été et les séjours prolongés de deux à trois semaines, les avis diffèrent sur la meilleure manière de recharger ses batteries.

Si les courtes pauses permettent de récupérer rapidement après une période d'effort intense, plusieurs experts soulignent qu'elles ne remplacent pas un arrêt prolongé, essentiel pour se détacher totalement du travail.

Écoutez la journaliste et chroniqueuse, Maude Goyer, à ce sujet, mardi lors de l'émission Le midi.