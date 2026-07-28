Cinq fois plus de ventes

La guerre tarifaire et le mouvement de boycottage des produits étrangers ont donné un élan spectaculaire à la Mayonnaise Mag. En plus d'augmenter considérablement ses ventes, l'entreprise québécoise a doublé son chiffre d'affaires.

Fondée en 1989, cette entreprise familiale compte aujourd'hui 110 employés répartis dans deux usines au Québec. Pour soutenir sa croissance et viser une expansion à l'échelle canadienne, Groupe Mag innove constamment avec de nouvelles offres, comme ses gammes «Rétro» et «Sandwicheria».

Son président rappelle d'ailleurs l'importance primordiale de soutenir l'économie d'ici, soulignant que l'achat local passe aussi par la présence des produits québécois sur les tablettes des grandes surfaces américaines, dont Costco.

Écoutez Hugo Magnan, président du Groupe Mag, aborder le sujet, mardi au micro de Valérie Beaudoin et de Jean-Sébastien Hammal.