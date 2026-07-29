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Des actions concrètes attendues

Plaintes contre les chauffeurs à rabais: «L’encadrement est tellement déficient»

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Entendu dans

Le midi

le 29 juillet 2026 13:59

Avec

Jean-Sébastien Hammal
Jean-Sébastien Hammal
Valérie Beaudoin
Valérie Beaudoin
Plaintes contre les chauffeurs à rabais: «L’encadrement est tellement déficient»
Le phénomène des chauffeurs à rabais continue de faire couler beaucoup d'encre. / Adobe Stock

Alors que les incidents impliquant des «chauffeurs à rabais» se multiplient, plusieurs professionnels du secteur du transport critiquent l’inaction du gouvernement fédéral dans le dossier.

La Presse dévoilait mercredi qu’un tiers des plaintes relatives aux normes du travail auprès d’Ottawa qui ont été formulées en 2025 concernaient le milieu du transport.

Emploi et Développement social Canada manquerait de ressources pour lutter contre ce fléau et traiter les demandes des travailleurs à temps.

Écoutez le président de Truck Stop Québec, Benoît Therrien, faire le point, mercredi, au micro de Valérie Beaudoin et Jean-Sébastien Hammal.

Il regrette le manque d’actions concrètes prises par le fédéral et le gouvernement de l’Ontario.

«L’encadrement est tellement déficient. Et où est le niveau fédéral là-dedans ? Pourquoi il n'y a personne qui s'implique ? On n'a jamais vu le ministre des Transports de l'Ontario sortir publiquement et dire: “J'ai un problème dans ma cour, je vais essayer de le régler”.»

Benoît Therrien

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