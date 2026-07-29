Des actions concrètes attendues

Alors que les incidents impliquant des «chauffeurs à rabais» se multiplient, plusieurs professionnels du secteur du transport critiquent l’inaction du gouvernement fédéral dans le dossier.

La Presse dévoilait mercredi qu’un tiers des plaintes relatives aux normes du travail auprès d’Ottawa qui ont été formulées en 2025 concernaient le milieu du transport.

Emploi et Développement social Canada manquerait de ressources pour lutter contre ce fléau et traiter les demandes des travailleurs à temps.

Écoutez le président de Truck Stop Québec, Benoît Therrien, faire le point, mercredi, au micro de Valérie Beaudoin et Jean-Sébastien Hammal.

Il regrette le manque d’actions concrètes prises par le fédéral et le gouvernement de l’Ontario.