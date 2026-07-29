Échanges commerciaux Québec-États-Unis

En réaction aux propositions sur les tarifs américains formulées par Charles Milliard, chef du Parti libéral du Québec, le ministre des Relations internationales et de la Francophonie, Christopher Skeete, dénonce des «paroles creuses» et une approche décousue.

Face aux menaces et à la rhétorique protectionniste de Donald Trump, M. Skeete rappelle que les tarifs pénalisent aussi les consommateurs américains.

Le gouvernement du Québec privilégie une stratégie axée sur l'établissement d'ententes directes avec les États américains et la diversification de ses marchés d'exportation vers l'Europe, l'Indo-Pacifique et l'Afrique afin de réduire sa dépendance aux États-Unis.

Écoutez Christopher Skeete, ministre des Relations internationales et de la Francophonie, mercredi au Midi.