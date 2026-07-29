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Échanges commerciaux Québec-États-Unis

«Au-delà des tarifs, on a une relation bénéfique pour les deux côtés»

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Entendu dans

Le midi

le 29 juillet 2026 12:40

Avec

Jean-Sébastien Hammal
Jean-Sébastien Hammal
Valérie Beaudoin
Valérie Beaudoin
«Au-delà des tarifs, on a une relation bénéfique pour les deux côtés»
Christopher Skeete, ministre des Relations internationales / Jacques Boissinot/ La Presse Canadienne

En réaction aux propositions sur les tarifs américains formulées par Charles Milliard, chef du Parti libéral du Québec, le ministre des Relations internationales et de la Francophonie, Christopher Skeete, dénonce des «paroles creuses» et une approche décousue.

Face aux menaces et à la rhétorique protectionniste de Donald Trump, M. Skeete rappelle que les tarifs pénalisent aussi les consommateurs américains.

Le gouvernement du Québec privilégie une stratégie axée sur l'établissement d'ententes directes avec les États américains et la diversification de ses marchés d'exportation vers l'Europe, l'Indo-Pacifique et l'Afrique afin de réduire sa dépendance aux États-Unis.

Écoutez Christopher Skeete, ministre des Relations internationales et de la Francophonie, mercredi au Midi

«Il y a 73 % de nos exportations qui vont aux États-Unis [...] le pourcentage est trop élevé, faut réduire le pourcentage puis aller chercher des nouveaux partenaires.»

Christopher Skeete

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