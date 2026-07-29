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Investissement majeur de deux milliards

Excellente nouvelle: «On va pouvoir assembler ces locomotives au Québec»

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Entendu dans

Le midi

le 29 juillet 2026 12:28

Avec

Jean-Sébastien Hammal
Jean-Sébastien Hammal
Valérie Beaudoin
Valérie Beaudoin
Excellente nouvelle: «On va pouvoir assembler ces locomotives au Québec»
Le ministre des Transports, Steven MacKinnon, annonce un investissement gouvernemental visant à renouveler le parc de locomotives de VIA Rail affectées aux liaisons longue distance, régionales et vers les régions éloignées, tout en ramenant au Canada l’assemblage de locomotives pour passagers, au centre d’entretien de VIA Rail à Montréal, le mercredi 29 juillet 2026. / Christinne Muschi/ La Presse Canadienne

Le gouvernement fédéral investit près de 2 milliards de dollars pour remplacer les locomotives vieillissantes de VIA Rail.

Le ministre des Transports, Steven MacKinnon, confirme que ces locomotives hybrides, une première en Amérique du Nord, permettront de réduire jusqu'à 95 % des émissions de gaz à effet de serre.

L'assemblage s'effectuera en majorité à Montréal avec l'aide de la firme Stadler, générant 1 200 emplois.

Questionné sur la sécurité ferroviaire après le déraillement survenu à Repentigny, le ministre s'est voulu rassurant tout en défendant la pertinence du controversé projet de TGV.

Écoutez Steven Mackinnon, ministre fédéral des Transports, expliquer le tout, mercredi au Midi

«On pourra réduire jusqu'à 95 % des émissions de gaz à effet de serre de ces locomotives, et réduire la possibilité de réduire à zéro les émissions en milieu urbain.»

Steven Mackinnon

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