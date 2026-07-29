Investissement majeur de deux milliards

Le gouvernement fédéral investit près de 2 milliards de dollars pour remplacer les locomotives vieillissantes de VIA Rail.

Le ministre des Transports, Steven MacKinnon, confirme que ces locomotives hybrides, une première en Amérique du Nord, permettront de réduire jusqu'à 95 % des émissions de gaz à effet de serre.

L'assemblage s'effectuera en majorité à Montréal avec l'aide de la firme Stadler, générant 1 200 emplois.

Questionné sur la sécurité ferroviaire après le déraillement survenu à Repentigny, le ministre s'est voulu rassurant tout en défendant la pertinence du controversé projet de TGV.

Écoutez Steven Mackinnon, ministre fédéral des Transports, expliquer le tout, mercredi au Midi.