Accueillir plus d'élèves en difficulté

La Fédération des établissements d'enseignement privé du Québec propose d'ouvrir la porte à davantage d'élèves présentant de grands besoins d'adaptation ou des difficultés d'apprentissage.

Actuellement, les permis attribués aux établissements privés restreignent l'offre de services, les empêchant d'offrir à la fois un parcours régulier et un encadrement adapté aux élèves en grande difficulté.

La Fédération suggère ainsi d'assouplir les règles pour permettre aux écoles de combiner ces deux offres de services sous un même toit.

Écoutez la directrice générale de la Fédération des établissements d'enseignement privé du Québec, Vickie Viens, à ce sujet, mardi lors de l'émission Le midi.

Cette proposition permettrait également aux familles d'éviter de devoir séparer leurs enfants dans des établissements différents ou de les retirer du réseau privé en cours de parcours. De plus, l'organisation soutient que cette mesure permettrait de réduire les coûts pour l'État.