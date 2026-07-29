Israël, Iran et États-Unis

Après une brève accalmie, les tensions ont repris de plus belle au Moyen-Orient.

L'expert en géopolitique Kevan Gafaïti souligne une régionalisation marquée du conflit, illustrée par les frappes conjointes américano-saoudiennes en Irak contre des groupes chiites proches de Téhéran, ainsi que par les actions des Houthis au Yémen.

Alors que le premier ministre israélien Benyamin Netanyahou s'est rendu à Washington pour consolider son alliance stratégique avec les États-Unis, l'Iran durcit sa position en réclamant un droit de péage sur le détroit d'Ormuz.

La résolution du conflit à court terme reste hautement improbable, selon l'analyste.

Écoutez Kevan Gafaïti, enseignant à Sciences Po Paris et président de l’Institut des Relations Internationales et de Géopolitique, mercredi midi.