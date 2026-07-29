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Israël, Iran et États-Unis

«La paix est un scénario crédible et possible, mais peu probable à court terme»

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Entendu dans

Le midi

le 29 juillet 2026 13:01

Avec

Jean-Sébastien Hammal
Jean-Sébastien Hammal
Valérie Beaudoin
Valérie Beaudoin
«La paix est un scénario crédible et possible, mais peu probable à court terme»
Il y a régionalisation du conflit au Moyen-Orient, impliquant les États-Unis, l'Iran, l'Arabie Saoudite, le Yémen et l'Irak, marquée par des frappes conjointes et des tensions autour du détroit d'Ormuz. / (Photo AP)

Après une brève accalmie, les tensions ont repris de plus belle au Moyen-Orient.

L'expert en géopolitique Kevan Gafaïti souligne une régionalisation marquée du conflit, illustrée par les frappes conjointes américano-saoudiennes en Irak contre des groupes chiites proches de Téhéran, ainsi que par les actions des Houthis au Yémen. 

Alors que le premier ministre israélien Benyamin Netanyahou s'est rendu à Washington pour consolider son alliance stratégique avec les États-Unis, l'Iran durcit sa position en réclamant un droit de péage sur le détroit d'Ormuz.

La résolution du conflit à court terme reste hautement improbable, selon l'analyste.

Écoutez Kevan Gafaïti, enseignant à Sciences Po Paris et président de l’Institut des Relations Internationales et de Géopolitique, mercredi midi. 

«L'Iran, je trouve, se cramponne vraiment à cette idée de péage par rapport au détroit d'Ormuz. Donc c'est évidemment pire, entre guillemets, que le statu quo, puisque avant la navigation était libre.»

Kevan Gafaïti

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