Hydro-Québec encadre l'accès aux subventions

Face à l'engouement croissant pour l'énergie solaire et aux objectifs d'Hydro-Québec de raccorder 125 000 clients au réseau, le président d'Énergie solaire Québec, Patrick Goulet, appelle à la prudence...

Bien que les exigences de branchement se soient resserrées depuis 2018, afin d'écarter les entrepreneurs malintentionnés — imposant désormais une licence RBQ ainsi qu'un maître électricien ou un ingénieur —, le manque de spécialistes formés demeure un défi.

Pour prévenir les abus de prix en période de forte demande, M. Goulet conseille d'obtenir au moins trois soumissions et de consulter le répertoire de son organisme.

Enfin, il souligne que le stockage par batteries demeure le maillon manquant pour gérer efficacement les pointes de consommation.

Écoutez Patrick Goulet, président d’Énergie solaire Québec, expliquer le tout, mercredi au Midi.