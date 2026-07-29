DPJ anglophone

Des révélations troublantes de The Gazette ont secoué le Québec la semaine dernière: trois enfants sont décédés au mois de mars dernier alors qu'ils étaient pris en charge par l'organisme anglophone de protection de la jeunesse de Montréal, le Centre de la Famille Batshaw.

Écoutez Lionel Carmant, ministre responsable des Services sociaux, faire le point, mercredi matin, à l'émission de Philippe Cantin.