DPJ anglophone

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Décès de trois enfants au Centre Batshaw: «C'est une tragédie» - Lionel Carmant

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Entendu dans

Cantin le matin

le 29 juillet 2026 07:50

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Décès de trois enfants au Centre Batshaw: «C'est une tragédie» - Lionel Carmant
Lionel Carmant / La Presse Canadienne

Des révélations troublantes de The Gazette ont secoué le Québec la semaine dernière: trois enfants sont décédés au mois de mars dernier alors qu'ils étaient pris en charge par l'organisme anglophone de protection de la jeunesse de Montréal, le Centre de la Famille Batshaw.

Écoutez Lionel Carmant, ministre responsable des Services sociaux, faire le point, mercredi matin, à l'émission de Philippe Cantin.

«C'est une tragédie, ce sont trois tragédies [...] Je vais m'assurer que tout soit mis en place pour que les choses soient bien faites. En attendant les résultats de l'enquête du coroner, je préférerais ne pas m'exprimer pour ne pas aller à l'encontre de ce qu'on va trouver...»

Lionel Carmant

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