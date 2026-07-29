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Women's Pro Baseball League

«L'engouement autour de la Ligue en ce moment est incroyable» -Andréanne Leblanc

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Entendu dans

Cantin le matin

le 29 juillet 2026 09:26

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Jean-Michel Bourque
Jean-Michel Bourque
«L'engouement autour de la Ligue en ce moment est incroyable» -Andréanne Leblanc
Après le succès de la LPHF au hockey et de la WNBA au basketball, c'est au tour du baseball de lancer sa toute nouvelle ligue professionnelle féminine, la Women's Pro Baseball League (WPBL). / Don Mroczkowski / Adobe Stock

Le sport professionnel féminin poursuit son expansion remarquable. Après le succès de la LPHF au hockey et de la WNBA au basketball, c'est au tour du baseball de lancer sa toute nouvelle ligue professionnelle féminine, la Women's Pro Baseball League (WPBL).

Pour sa saison inaugurale, la compétition rassemble quatre formations dont les matchs seront tous disputés dans un stade de l'Illinois. Parmi les athlètes sélectionnées figure la Québécoise Andréanne Leblanc, originaire de Mont-Saint-Hilaire, qui a été repêchée par les Firebells de San Francisco.

Écoutez l'athlète en discuter mercredi, au micro du chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque.

«L'engouement autour de la Ligue en ce moment est incroyable. Aux États-Unis, juste pour le premier week-end, on est "sold out" pour le stade où on va jouer devant 5200 personnes. Pour un premier week-end, on ne peut pas demander mieux.»

Andréanne Leblanc

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