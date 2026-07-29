Le sport professionnel féminin poursuit son expansion remarquable. Après le succès de la LPHF au hockey et de la WNBA au basketball, c'est au tour du baseball de lancer sa toute nouvelle ligue professionnelle féminine, la Women's Pro Baseball League (WPBL).

Pour sa saison inaugurale, la compétition rassemble quatre formations dont les matchs seront tous disputés dans un stade de l'Illinois. Parmi les athlètes sélectionnées figure la Québécoise Andréanne Leblanc, originaire de Mont-Saint-Hilaire, qui a été repêchée par les Firebells de San Francisco.

Écoutez l'athlète en discuter mercredi, au micro du chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque.