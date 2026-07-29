Pour une belle cause à Mirabel

Le 29 août prochain, le Parc du Domaine-Vert à Mirabel accueillera la toute première édition du 100 km d'espoir pour Leucan.

Ce défi de course à pied sur 20 heures — où les participants doivent parcourir 5 km chaque heure — a été imaginé par Chloé Courtemanche pour soutenir les enfants atteints de cancer et leur famille.

L'événement revêt une portée particulièrement émouvante cette année, car il rend également hommage à Maude Hurtubise, une jeune amie et coorganisatrice de 20 ans décédée subitement le 24 juin dernier.

Écoutez Marie-Pier Bellefeuille, coorganisatrice de l'événement et fondatrice du Running Night Club, faire le point mercredi matin à l'émission de Philippe Cantin.