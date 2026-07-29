Négociation du contrat de Churchill Falls

La négociation du contrat d'électricité de Churchill Falls ravive d'anciennes tensions entre le Québec et Terre-Neuve-et-Labrador.

D'une part, le Parti québécois (PQ) remet en cause la légitimité de la première ministre Christine Fréchette, élue par les membres de la CAQ, pour négocier une telle entente. La formation politique exige également une compensation financière pour «l'injustice historique» du tracé frontalier du Labrador.

Le chroniqueur et analyste de politiques publiques Patrick Déry remet toutefois en question ces prises de position du Parti québécois.

Écoutez sa chronique, mercredi matin, au micro de l'animateur Philippe Cantin.