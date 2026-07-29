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Alléger le processus pour les PME et municipalités

Environnement: Québec réduit la paperasse pour faire économiser 120 M$

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Entendu dans

Cantin le matin

le 29 juillet 2026 08:19

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Environnement: Québec réduit la paperasse pour faire économiser 120 M$
Pascale Déry / La Presse Canadienne

Le gouvernement du Québec annonce une simplification majeure de ses exigences administratives en matière d'environnement.

Cette révision d'une vingtaine de règlements permettra d'alléger les démarches pour les entreprises et les municipalités, générant des économies estimées à 120 millions de dollars par année et économisant environ 46 500 heures de travail.

La mesure vise les projets à faible risque ou à risque modéré sans toutefois compromettre les normes de protection de l'environnement déjà en vigueur.

Écoutez la ministre Pascale Déry faire le point sur ces allègements réglementaires au micro de Philippe Cantin.

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