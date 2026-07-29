C'est ce dimanche qu'aura lieu le grand concert célébrant le 25ᵉ anniversaire de l'Orchestre de la Francophonie à la Maison symphonique de Montréal.
Pour l'occasion, le nouveau directeur artistique, Julien Proulx, rassemble une cinquantaine de jeunes musiciens d'élite issus de divers pays francophones pour un stage professionnel immersif de six semaines. Cet apprentissage intensif donne lieu à un total de cinq concerts.
Écoutez le directeur artistique Julien Proulx en discuter mercredi matin au micro d'Anaïs Guertin-Lacroix à l'émission Cantin le matin.
«On leur donne un peu la sensation d'être dans un orchestre professionnel. D'habitude, à l'école, on a beaucoup de temps pour préparer les programmes. Là, on prend une première semaine pour s'installer, se rencontrer, puis après ça, c'est un concert par semaine. Dimanche, ce sera l'aboutissement de ce parcours. Ce sera extraordinaire de pouvoir présenter avec les jeunes.»