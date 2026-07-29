C'est ce dimanche qu'aura lieu le grand concert célébrant le 25ᵉ anniversaire de l'Orchestre de la Francophonie à la Maison symphonique de Montréal.

Pour l'occasion, le nouveau directeur artistique, Julien Proulx, rassemble une cinquantaine de jeunes musiciens d'élite issus de divers pays francophones pour un stage professionnel immersif de six semaines. Cet apprentissage intensif donne lieu à un total de cinq concerts.

Écoutez le directeur artistique Julien Proulx en discuter mercredi matin au micro d'Anaïs Guertin-Lacroix à l'émission Cantin le matin.