Il défend la vision conservatrice en santé

Dans le cadre de sa série d'entrevues avec de nouveaux candidats en vue des élections québécoises du 5 octobre, Philippe Cantin reçoit Maxim Tremblay-Gaudet, candidat du Parti conservateur du Québec (PCQ) dans Pointe-aux-Trembles.

Le candidat de 33 ans explique son ralliement aux idées conservatrices par un besoin de réduire la bureaucratie et de redonner du pouvoir d'achat aux citoyens.

Il défend la proposition phare du PCQ d'intégrer davantage le privé en santé tout en conservant le rôle d'assureur public du gouvernement.

Lucide quant à ses chances dans sa circonscription, il vise à faire progresser son parti afin de faire élire une douzaine de députés.

Écoutez Maxim Tremblay-Gaudet, candidat du Parti conservateur du Québec (PCQ) dans Pointe-aux-Trembles, mardi à Cantin le matin.