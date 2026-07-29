Les finances publiques du Québec demeurent en déficit depuis la pandémie, alors que les élections qui approchent pourraient laisser place à un tout nouveau gouvernement.

Le plan de retour à l'équilibre budgétaire de la CAQ reste également incomplet, notamment en raison des baisses d'impôt accordées par François Legault, des conventions collectives bonifiées et des pressions démographiques, selon le chercheur à la Chaire de recherche en fiscalité et en finances publiques de l'Université de Sherbrooke, Antoine Genest-Grégoire.

Écoutez son analyse complète de la situation des finances publiques du Québec, mercredi, lors de sa chronique économique au micro de l'animateur Philippe Cantin.