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Chronique économique

«Ça ne va pas super pour les finances publiques du Québec»

par 98.5

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Entendu dans

Cantin le matin

le 29 juillet 2026 07:45

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Antoine Genest-Grégoire
Antoine Genest-Grégoire
«Ça ne va pas super pour les finances publiques du Québec»
Antoine Genest-Grégoire / Cogeco Média

Les finances publiques du Québec demeurent en déficit depuis la pandémie, alors que les élections qui approchent pourraient laisser place à un tout nouveau gouvernement.

Le plan de retour à l'équilibre budgétaire de la CAQ reste également incomplet, notamment en raison des baisses d'impôt accordées par François Legault, des conventions collectives bonifiées et des pressions démographiques, selon le chercheur à la Chaire de recherche en fiscalité et en finances publiques de l'Université de Sherbrooke, Antoine Genest-Grégoire.

Écoutez son analyse complète de la situation des finances publiques du Québec, mercredi, lors de sa chronique économique au micro de l'animateur Philippe Cantin.

«Ce n’est pas super pour les finances publiques du Québec. Tout gouvernement qui arrive va commencer dans le rouge. Et dans le plan de retour à l'équilibre budgétaire de la CAQ, une obligation de la Loi sur l'équilibre budgétaire, il manque à peu près 2 milliards $ qu'on ne sait pas vraiment ce qui s'y trouvera. Et ça s'ajoute à une croissance très faible des dépenses qui implique probablement des limitations de services.»

Antoine Genest-Grégoire

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