Lors d'une journée diplomatique chargée à Washington, Donald Trump a tenu des rencontres à huis clos avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky ainsi qu'avec le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou.

Alors que les discussions avec M. Zelensky portaient notamment sur la possibilité de construire des missiles Patriot en Ukraine, la relation avec M. Netanyahou semble s'être refroidie dans les récentes semaines.

En parallèle, une frappe surprise de l'Iran sur des intérêts américains et l'implication de l'Arabie saoudite sont venues raviver les tensions au Moyen-Orient.

Écoutez l'analyste de politique américaine Valérie Beaudoin faire le point sur la situation à l'émission de Philippe Cantin.

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