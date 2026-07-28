Véronique Claveau reprend son rôle de Céline Dion dans la parodie musicale Titanique, à l’Espace St-Denis, à Montréal, jusqu’au 23 août.
Écoutez Véronique Claveau parler de la parodie musicale Titanique en entrevue avec Stéphane Leclair et Catherine Brisson.
Les sujets discutés
- Un retour sur scène après des vacances pour Véronique Claveau;
- L’adaptation québécoise s’inspire du DVD A New Day et des spectacles francophones de Céline;
- Claveau évoque l’authenticité de son interprétation, la rencontre avec Claudette Dion, Marla Mandel et Constantine;
- Elle partage son admiration pour Céline Dion, notamment concernant les chansons écrites par Jean-Jacques Goldman.