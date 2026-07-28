Véronique Claveau reprend son rôle de Céline Dion dans la parodie musicale Titanique, à l’Espace St-Denis, à Montréal, jusqu’au 23 août.

Écoutez Véronique Claveau parler de la parodie musicale Titanique en entrevue avec Stéphane Leclair et Catherine Brisson.

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