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Démystifier les grillades santé et écoresponsables

Barbecue santé: cuisiner local et économique sans sacrifier le plaisir

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Entendu dans

L'effet Lavallée

le 28 juillet 2026 12:02

Avec

Marie-Claude Lavallée
Marie-Claude Lavallée
Barbecue santé: cuisiner local et économique sans sacrifier le plaisir
Des alternatives végétales comme le tofu et le tempeh pour les grillades estivales? / RLS Photo/ Adobe Stock

L’autrice et créatrice de contenu culinaire Geneviève O'Gleman présente des idées inspirantes pour réinventer les grillades estivales. 

Après 25 ans comme nutritionniste, elle promeut désormais une cuisine durable, accessible et locale.

Face aux coûts élevés de la viande, elle invite à intégrer les protéines végétales, comme le tofu et le tempeh sur le barbecue, en partageant des astuces de préparation et de marinades sans matière grasse.

Enfin, elle souligne l'intérêt des produits d'ici et vante la polyvalence de la plancha en fonte pour cuisiner dehors tout l'été.

Écoutez Geneviève O'Gleman, auteure de plusieurs livres de recettes, dont BBQ Santé, créatrice de contenu culinaire, mardi. 

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