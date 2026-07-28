 Aller au contenu
Viandes, poissons et plats à base de mayonnaise

Comment éviter les intoxications alimentaires cet été?

par 98.5

0:00
19:56

Entendu dans

L'effet Lavallée

le July 28, 2026 10:44 AM

Avec

Marie-Claude Lavallée
Marie-Claude Lavallée
Comment éviter les intoxications alimentaires cet été?
Les intoxications alimentaires augmentent en été et lors des fêtes. / Gorodenkoff/ Adobe Stock

Avec l'arrivée des chaudes journées estivales, les barbecues et les pique-niques se multiplient, mais la vigilance est de mise.

La chaleur favorise la prolifération rapide des bactéries sur les aliments, augmentant considérablement les risques d'intoxication alimentaire.

Écoutez le président de l'Association des microbiologistes du Québec, Marc Hamilton, à ce sujet, mardi, lors de l'émission L'effet Lavallée.

Afin de prévenir tout risque, l'expert rappelle de ne jamais laisser reposer une viande (crue ou cuite) plus de deux heures à température ambiante et d'éviter absolument la contamination croisée en utilisant des assiettes et ustensiles distincts pour le cru et le cuit.

Autre sujet abordé

  • La potabilité de l'eau du robinet au Québec et l'utilisation des filtres à eau.

Vous aimerez aussi

«Trump aime vraiment les gagnants et l'Ukraine est passée du côté des gagnants»
Le midi
«Trump aime vraiment les gagnants et l'Ukraine est passée du côté des gagnants»
0:00
12:29
Pourquoi les odeurs sont-elles plus fortes en été?
L'effet Lavallée
Pourquoi les odeurs sont-elles plus fortes en été?
0:00
10:11
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des promotions, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Avis en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans L'effet Lavallée

Voir tout
Barbecue santé: cuisiner local et économique sans sacrifier le plaisir
Rattrapage
Démystifier les grillades santé et écoresponsables
Barbecue santé: cuisiner local et économique sans sacrifier le plaisir
Bigorexie: se sentir coupable de ne pas faire assez de sport
Rattrapage
Quand la passion devient une dépendance
Bigorexie: se sentir coupable de ne pas faire assez de sport
Pourquoi les odeurs sont-elles plus fortes en été?
Rattrapage
Ordures, sueur, parfum, etc.
Pourquoi les odeurs sont-elles plus fortes en été?
Voyager autrement: repenser nos vacances face au fléau du tourisme de masse
Rattrapage
Phénomène de surtourisme
Voyager autrement: repenser nos vacances face au fléau du tourisme de masse
Les secrets du spiritisme, dévoilés par Christian Page
Rattrapage
Fantômes et tables tournantes
Les secrets du spiritisme, dévoilés par Christian Page
L'évolution de la langue française dans les médias québécois
Rattrapage
Du «français internationale» à aujourd'hui
L'évolution de la langue française dans les médias québécois
Monopoliser la conversation: comment réagir avec tact?
Rattrapage
Communication
Monopoliser la conversation: comment réagir avec tact?
«Les maladies cardiovasculaires ne prennent pas de vacances» -Dr Gilles Goulet
Rattrapage
Les symptômes à surveiller
«Les maladies cardiovasculaires ne prennent pas de vacances» -Dr Gilles Goulet
En couple: «Vous êtes en droit de demander ce que vous offrez»
Rattrapage
«Patterns» amoureux, attentes légitimes
En couple: «Vous êtes en droit de demander ce que vous offrez»
Les vertus de la «prescription nature» pour la santé publique
Rattrapage
Bénéfices d'un accès équitable
Les vertus de la «prescription nature» pour la santé publique
Comment l'absence du boss stimule l'autonomie et l'efficacité des employés
Rattrapage
Le micromanagement au travail
Comment l'absence du boss stimule l'autonomie et l'efficacité des employés
De Montréal aux spectacles de Beyoncé: la carrière inspirante de Kim Gingras
Rattrapage
La chorégraphe des plus grands
De Montréal aux spectacles de Beyoncé: la carrière inspirante de Kim Gingras
Le yoga: «Pour passer à travers ce que la vie met devant nous»
Rattrapage
Une pratique hors du commun
Le yoga: «Pour passer à travers ce que la vie met devant nous»
Gérer ses finances personnelles malgré l’inquiétude et l’incertitude
Rattrapage
Une pratique nécessaire
Gérer ses finances personnelles malgré l’inquiétude et l’incertitude