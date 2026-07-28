Viandes, poissons et plats à base de mayonnaise

Avec l'arrivée des chaudes journées estivales, les barbecues et les pique-niques se multiplient, mais la vigilance est de mise.

La chaleur favorise la prolifération rapide des bactéries sur les aliments, augmentant considérablement les risques d'intoxication alimentaire.

Écoutez le président de l'Association des microbiologistes du Québec, Marc Hamilton, à ce sujet, mardi, lors de l'émission L'effet Lavallée.

Afin de prévenir tout risque, l'expert rappelle de ne jamais laisser reposer une viande (crue ou cuite) plus de deux heures à température ambiante et d'éviter absolument la contamination croisée en utilisant des assiettes et ustensiles distincts pour le cru et le cuit.

Autre sujet abordé