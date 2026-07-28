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Zelensky et Netanyahou à la Maison-Blanche

«Trump aime vraiment les gagnants et l'Ukraine est passée du côté des gagnants»

par 98.5

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Entendu dans

Le midi

le 28 juillet 2026 12:34

Avec

Jean-Sébastien Hammal
Jean-Sébastien Hammal
Valérie Beaudoin
Valérie Beaudoin
«Trump aime vraiment les gagnants et l'Ukraine est passée du côté des gagnants»
Donald Trump / (AP Photo/Alex Brandon)

Alors que la guerre en Ukraine se poursuit et que les tensions restent vives au Moyen-Orient, le président américain, Donald Trump, a rencontré successivement son homologue ukrainien, Volodymyr Zelensky, et le premier ministre israélien Benyamin Netanyahou au Bureau ovale.

Écoutez la correspondante à Washington, Sonia Dridi, faire le point sur ces deux rencontres, mardi, lors de l'émission Le midi.

Cette visite survient dans un contexte diplomatique particulier, marqué notamment par le décès du sénateur Lindsey Graham, un allié majeur des deux dirigeants à Washington.

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