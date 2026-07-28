Un puissant séisme de magnitude 7,1 a frappé l'île de Kyushu, au sud du Japon, provoquant de nombreux blessés et d'importants dégâts matériels.

L'épicentre se trouve près de Kumamoto, où le deuxième étage d'un centre commercial s'est notamment effondré.

Plus de 40 000 foyers ont été privés d'électricité et les transports régionaux sont paralysés.

En direct de Fukuoka, située à plus de 100 kilomètres de l'épicentre, la guide touristique Bénédicte Shimizu raconte les fortes secousses ressenties depuis son appartement et la crainte de répliques à venir.

Alors que les secours s'activent sur place, le bilan officiel s'annonce lourd...

Écoutez le témoignage de la guide touristique Bénédicte Shimizu, en direct du Japon, mardi à Cantin le matin.