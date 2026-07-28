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D'importants dégâts

Séisme majeur: témoignage d'une Française au sud du Japon

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Entendu dans

Cantin le matin

le 28 juillet 2026 10:07

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Séisme majeur: témoignage d'une Française au sud du Japon
Séisme au Japon : cette vue aérienne montre le centre commercial AEON endommagé après un séisme à Kashima, dans la préfecture de Kumamoto (sud du Japon), le mardi 28 juillet 2026. / (Kyodo News via AP)

Un puissant séisme de magnitude 7,1 a frappé l'île de Kyushu, au sud du Japon, provoquant de nombreux blessés et d'importants dégâts matériels.

L'épicentre se trouve près de Kumamoto, où le deuxième étage d'un centre commercial s'est notamment effondré.

Plus de 40 000 foyers ont été privés d'électricité et les transports régionaux sont paralysés.

En direct de Fukuoka, située à plus de 100 kilomètres de l'épicentre, la guide touristique Bénédicte Shimizu raconte les fortes secousses ressenties depuis son appartement et la crainte de répliques à venir.

Alors que les secours s'activent sur place, le bilan officiel s'annonce lourd...

Écoutez le témoignage de la guide touristique Bénédicte Shimizu, en direct du Japon, mardi à Cantin le matin

«Comme j'habite à un étage assez élevé, ça a beaucoup tremblé avec des objets qui sont tombés et se sont cassés. Donc oui, pas mal de frayeur.»

Bénédicte Shimizu

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