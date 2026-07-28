Phénomène de surtourisme

Le surtourisme a des effets négatifs sur les populations locales: ce phénomène amplifié par les vols à bas prix et les réseaux sociaux.

L'afflux massif de visiteurs provoque la hausse des loyers, la perte d'authenticité et l'exaspération des résidents, donnant lieu à des manifestations.

Pour y faire face, certaines villes appliquent des taxes, imposent des amendes ou adoptent des mesures insolites, comme le retrait de lignes de bus sur Google Maps.

Plutôt que de renoncer aux voyages, Marie-Hélène Dufays préconise de voyager autrement: privilégier les expériences authentiques, respecter le mode de vie local et soutenir l'économie de proximité.

Écoutez la chronique touristique Marie-Hélène Dufays Marinescu expliquer le tout, mardi à L'effet Lavallée.