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Phénomène de surtourisme

Voyager autrement: repenser nos vacances face au fléau du tourisme de masse

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Entendu dans

L'effet Lavallée

le 28 juillet 2026 10:47

Avec

Marie-Claude Lavallée
Marie-Claude Lavallée
Marie-Helene Dufays Marinescu
Voyager autrement: repenser nos vacances face au fléau du tourisme de masse
L'effet Lavallée / Cogeco Média

Le surtourisme a des effets négatifs sur les populations locales: ce phénomène amplifié par les vols à bas prix et les réseaux sociaux.

L'afflux massif de visiteurs provoque la hausse des loyers, la perte d'authenticité et l'exaspération des résidents, donnant lieu à des manifestations.

Pour y faire face, certaines villes appliquent des taxes, imposent des amendes ou adoptent des mesures insolites, comme le retrait de lignes de bus sur Google Maps.

Plutôt que de renoncer aux voyages, Marie-Hélène Dufays préconise de voyager autrement: privilégier les expériences authentiques, respecter le mode de vie local et soutenir l'économie de proximité.

Écoutez la chronique touristique Marie-Hélène Dufays Marinescu expliquer le tout, mardi à L'effet Lavallée

«62 % des voyageurs décident en fait de leur destination de voyage en s'inspirant des réseaux sociaux. Et les gens recherchent parfois des lieux qu'on appelle un peu instagrammables.»

Marie-Hélène Dufays Marinescu

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