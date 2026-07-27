Survol de l'actualité sportive

Écoutez le journaliste Thomas Mercier survoler l'actualité sportive en compagnie de l'animateur Louis-Philippe Guy à l'émission Bonsoir les sportifs.
Les sujets discutés
- Toutes les rumeurs entourant la venue de Kirill Marchenko à Montréal sont non fondées;
- Les Canadiens envoient l'attaquant Sean Farrell aux Ducks d'Anaheim en retour de Sasha Pastujov;
- Les 76ers confirment l'arrivée de LeBron James à Philadelphie;
- Tennis: Félix-Auger Aliassime - quatrième mondial - sera la deuxième tête de série lors de l'Omnium Banque Nationale;
- Le président de la FIFA, Gianni Infantino, s'en prend à ses détracteurs.