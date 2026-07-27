50 000 festivaliers cette année

Le Festif! de Baie-Saint-Paul vient de conclure une 17e édition mémorable, accueillant plus de 50 000 festivaliers en seulement quatre jours.

Chapeauté par le directeur Clément Turgeon et appuyé par le maire Michael Pilote, l'événement a fait vibrer la région grâce à la prestation de plus de 100 artistes répartis sur 38 scènes dans cette municipalité accueillante de Charlevoix, célébrant avec à la fois la musique québécoise et les artistes internationaux.

Comment les quelque 8 000 citoyens vivent-ils avec cet afflux de touristes dans leur milieu de vie? Le maire souligne la grande solidarité qui émerge de la communauté, autant pour l'implication bénévole que pour l'offre d'hébergement.

Écoutez le maire de Baie-Saint-Paul, Michael Pilote, revenir sur cette 17e édition, lundi, au micro de Philippe Cantin.