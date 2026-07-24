Dommages potentiels pour l'animal

Une récente enquête publiée dans le journal Le Soleil révèle que certains toiletteurs proposent un service de détartrage esthétique sans anesthésie, une pratique pourtant jugée illégale par l'Ordre des médecins vétérinaires du Québec.

Ce type d'intervention peut causer certains dommages chez l'animal, comme la fragilisation de la mâchoire, particulièrement chez les petites races, selon le Docteur vétérinaire Raymond Plasse. Cette pratique ne permet pas non plus de régler les infections dont peut souffrir l'animal.

Écoutez les explications de Raymond Plasse, vendredi, au micro de l'animatrice Catherine Brisson.

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