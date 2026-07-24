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Dommages potentiels pour l'animal

Nettoyage dentaire chez le toiletteur: une pratique illégale

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 24 juillet 2026 17:01

Avec

Catherine Brisson
Catherine Brisson
Nettoyage dentaire chez le toiletteur: une pratique illégale
Une récente enquête publiée dans le journal Le Soleil révèle que certains toiletteurs proposent un service de détartrage esthétique sans anesthésie, une pratique pourtant jugée illégale par l'Ordre des médecins vétérinaires du Québec. / Kzenon / Adobe Stock

Une récente enquête publiée dans le journal Le Soleil révèle que certains toiletteurs proposent un service de détartrage esthétique sans anesthésie, une pratique pourtant jugée illégale par l'Ordre des médecins vétérinaires du Québec.

Ce type d'intervention peut causer certains dommages chez l'animal, comme la fragilisation de la mâchoire, particulièrement chez les petites races, selon le Docteur vétérinaire Raymond Plasse. Cette pratique ne permet pas non plus de régler les infections dont peut souffrir l'animal.

Écoutez les explications de Raymond Plasse, vendredi, au micro de l'animatrice Catherine Brisson.

Autre sujet abordé: 

  • Comment limiter les problèmes dentaires de son animal?

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