Violente vague de feux de forêt en Europe du Sud

Une violente vague de feux de forêt frappe actuellement l'Europe du Sud. Alimentés par des canicules extrêmes, des vents violents et une végétation asséchée, des incendies hors de contrôle menacent directement de grandes métropoles, comme Madrid et Bordeaux.
En Espagne, où l'état d'urgence a été déclaré, plus de 60 000 personnes ont dû être évacuées ou confinées.
Écoutez le journaliste indépendant Romain Chauvet, présentement à Madrid, faire le point sur la situation, vendredi après-midi, au micro de Catherine Brisson.
«On nous dit que c'est l'incendie le plus important de toute l'histoire de la région de Madrid. Les gens prennent conscience qu'avec les changements climatiques, c'est la nouvelle réalité. Mais ce sont des incendies de plus en plus grands et de plus en plus difficilement maîtrisables. Et ça, ça inquiète beaucoup les Espagnols de façon générale.»