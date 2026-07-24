Violente vague de feux de forêt en Europe du Sud

Une violente vague de feux de forêt frappe actuellement l'Europe du Sud. Alimentés par des canicules extrêmes, des vents violents et une végétation asséchée, des incendies hors de contrôle menacent directement de grandes métropoles, comme Madrid et Bordeaux.

En Espagne, où l'état d'urgence a été déclaré, plus de 60 000 personnes ont dû être évacuées ou confinées.

Écoutez le journaliste indépendant Romain Chauvet, présentement à Madrid, faire le point sur la situation, vendredi après-midi, au micro de Catherine Brisson.