Toujours une dépense importante

Alors que la rentrée approche à grands pas, une récente étude du Conseil canadien du commerce de détail révèle que le coût des fournitures scolaires est la priorité de 85 % des parents.

En moyenne, les dépenses s'élèvent entre 600$ et 750$ par enfant au pays.

Face à ces coûts importants, le tiers des familles préfère attendre à la toute dernière minute, tandis qu'un quart des parents a déjà commencé ses achats dès le mois de mai.

Écoutez le vice-président des Affaires publiques pour le Conseil canadien du commerce de détail, Francis Mailly, à ce sujet, lundi, lors de l'émission Le midi.