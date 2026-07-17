Après 33 ans en prison

Daniel Jolivet, qui a pu sortir de prison en décembre dernier après avoir passé 33 ans derrière les barreaux, aura droit à un nouveau procès.

Le ministre de la Justice, Sean Fraser, a jugé qu'il y avait des motifs raisonnables de croire que des erreurs judiciaires aient pu être commises, considérant de nouveaux éléments de preuves.

Depuis son incarcération en 1992, Daniel Jolivet a toujours clamé son innocence pour les meurtres dont ils étaient accusés.

Écoutez l'avocat de Daniel Jolivet, Maître Nicholas St-Jacques, en discuter, vendredi, au Québec maintenant.