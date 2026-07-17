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Après 33 ans en prison

Nouveau procès pour Jolivet : «C'est une nouvelle extraordinaire pour lui»

par 98.5

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 17 juillet 2026 16:53

Avec

Catherine Brisson
Catherine Brisson
Nouveau procès pour Jolivet : «C'est une nouvelle extraordinaire pour lui»
Catherine Brisson / Cogeco Média

Daniel Jolivet, qui a pu sortir de prison en décembre dernier après avoir passé 33 ans derrière les barreaux, aura droit à un nouveau procès.

Le ministre de la Justice, Sean Fraser, a jugé qu'il y avait des motifs raisonnables de croire que des erreurs judiciaires aient pu être commises, considérant de nouveaux éléments de preuves.

Depuis son incarcération en 1992, Daniel Jolivet a toujours clamé son innocence pour les meurtres dont ils étaient accusés.

Écoutez l'avocat de Daniel Jolivet, Maître Nicholas St-Jacques, en discuter, vendredi, au Québec maintenant.

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