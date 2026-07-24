Deux désistements importants

L’organisation de l’Omnium Banque Nationale encaisse un dur coup. Les têtes de série Novak Djokovic et Jannik Sinner ont annoncé qu’ils ne participeront pas au tournoi canadien.

Bonne nouvelle toutefois pour le public québécois; Félix Auger-Aliassime sera désigné deuxième tête de série de la compétition.

Écoutez le chroniqueur sportif Meeker Guerrier revenir sur l'actualité sportive, vendredi, au micro de Catherine Brisson.