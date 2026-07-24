Jusqu'au 1er août

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189e édition de l'Expo agricole de Saint-Hyacinthe: la tradition se poursuit

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 24 juillet 2026 16:17

Avec

Catherine Brisson
Catherine Brisson
189e édition de l'Expo agricole de Saint-Hyacinthe: la tradition se poursuit
Le Québec maintenant / Cogeco Média

L'Expo agricole de Saint-Hyacinthe s'installe pour 10 jours de festivités afin de rapprocher les citadins du milieu rural.

Cette 189e édition propose des classiques modernisés, comme le tir de tracteur, des spectacles d’attelages de chevaux, des manèges et des jugements d’animaux impliquant plus de 150 jeunes de 18 ans et moins, favorisant la relève agricole.

Écoutez le directeur général de l’Expo agricole de Saint-Hyacinthe, David Messier, à ce sujet, vendredi, lors de l'émission Le Québec maintenant.

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