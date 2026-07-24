Jusqu'au 1er août

L'Expo agricole de Saint-Hyacinthe s'installe pour 10 jours de festivités afin de rapprocher les citadins du milieu rural.

Cette 189e édition propose des classiques modernisés, comme le tir de tracteur, des spectacles d’attelages de chevaux, des manèges et des jugements d’animaux impliquant plus de 150 jeunes de 18 ans et moins, favorisant la relève agricole.

Écoutez le directeur général de l’Expo agricole de Saint-Hyacinthe, David Messier, à ce sujet, vendredi, lors de l'émission Le Québec maintenant.