Les Conservateurs réclament une réunion d'urgence

Alors que les tensions tarifaires persistent avec les États-Unis, le Parti conservateur du Canada demande la tenue d'une réunion d'urgence pour faire la lumière sur la stratégie du gouvernement face à l'administration américaine.

Le député conservateur Luc Berthold critique l'absence de résultats concrets et le manque de transparence de Mark Carney dans les négociations entourant l'accord de libre-échange et l'imposition de nouveaux tarifs.

Écoutez le député de Mégantic-L'Érable-Lotbinière, Luc Berthold, à ce sujet, lundi lors de l'émission Le midi.