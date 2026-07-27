Entre Ville Saint-Laurent et Laval

Le prolongement de la ligne orange métro de Montréal vers Laval doit devenir une priorité pour le gouvernement provincial, soutient le maire de Laval, Stéphane Boyer.
S'appuyant sur les plus récentes études de l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM), l'élu rappelle que ce projet d'envergure, estimé à plus de 10 milliards de dollars, est considéré comme l'un des meilleurs projets de transport réalisables dans la province.
Les chiffres révélés par cette étude sont clairs: 11 000 voitures retirées des autoroutes 15 et Métropolitaine, déplacement de 31 200 personnes aux heures de point et un impact environnemental et d'achalandage qui surpasse nettement celui du troisième lien à Québec.
Écoutez le maire de Laval, Stéphane Boyer, discuter de ce projet d'infrastructure, lundi, à Cantin le matin.
«Ce qu'on dit dans cette étude, c'est que de prolonger le métro à Laval pourrait déplacer plus de 31 200 personnes en heure de pointe. Ça, pour vous donner une idée, c'est dix fois plus que le troisième lien qui est discuté à Québec et plus que n'importe quel autre projet de transport en commun qui est discuté au Québec en ce moment...»