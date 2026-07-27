Entre Ville Saint-Laurent et Laval

Le prolongement de la ligne orange métro de Montréal vers Laval doit devenir une priorité pour le gouvernement provincial, soutient le maire de Laval, Stéphane Boyer.

S'appuyant sur les plus récentes études de l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM), l'élu rappelle que ce projet d'envergure, estimé à plus de 10 milliards de dollars, est considéré comme l'un des meilleurs projets de transport réalisables dans la province.

Les chiffres révélés par cette étude sont clairs: 11 000 voitures retirées des autoroutes 15 et Métropolitaine, déplacement de 31 200 personnes aux heures de point et un impact environnemental et d'achalandage qui surpasse nettement celui du troisième lien à Québec.

Écoutez le maire de Laval, Stéphane Boyer, discuter de ce projet d'infrastructure, lundi, à Cantin le matin.