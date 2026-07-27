Les incendies ravageurs qui frappent la Gironde, près de Bordeaux, ont causé la destruction de 42 000 hectares de végétation et forcé l'évacuation de 220 000 personnes.

Face à ce désastre, amplifié par les vagues de chaleur et la sécheresse liée au réchauffement climatique, les élus locaux déconseillent fortement l'accès à la région, ce qui paralyse les transports et le secteur touristique.

Écoutez le journaliste à Paris, Thomas Schnell, aborder le tout, lundi midi, avec les animateurs Valérie Beaudoin et Jean-Sébastien Hammal.