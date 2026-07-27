Les Montréalais l'emportent encore en fin de match

Les Alouettes de Montréal ont décroché une victoire de 31 à 18 contre les Tiger-Cats d'Hamilton au stade Percival-Molson dimanche.

Fidèles à leurs habitudes, les hommes de Jason Maas ont réglé l'issue de la rencontre tardivement grâce à une interception de Robert Kennedy III en fin de match.

Cette séquence a permis au porteur de ballon Travis Tays de marquer le touché d'assurance, lui qui a amassé plus de 150 verges au sol. Du côté du quart-arrière Davis Alexander, sa séquence historique de 357 passes consécutives sans interception a pris fin lors de cette rencontre.

Malgré quelques ratés sur les unités spéciales, les Alouettes trônent au premier rang de la division Est avec une fiche de 6-1.

Écoutez le chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque résumer ce qui s'est passé dans le match des Alouettes face aux Tiger-Cats dimanche.

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