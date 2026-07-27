L'auteur de l'attentat abattu

Un Allemand d'origine libanaise, Abdul Ballout, motivé par des idéologies islamistes et anti-LGBTQ+, a foncé dans une foule lors de la Marche de la Fierté organisée près de la porte de Brandebourg, à Berlin, tuant une femme et blessant 29 personnes.

L'auteur de cette attaque haineuse a été abattu par les forces de l'ordre après une courte chasse à l'homme.

Cet événement accentue la polarisation politique en Allemagne, où le parti d'extrême droite AfD tire profit des tensions pour atteindre près de 30 % des intentions de vote.

Écoutez la spécialiste de la politique internationale Alexandra Szacka faire le point avec l'animateur Philippe Cantin, lundi, à l'émission du matin.