Porté par le comédien Rémi Girard et traitant du sujet délicat de l’aide médicale à mourir, le long-métrage 125, rue des Malaises connaît un succès retentissant en salle.

La comédie dramatique vient tout juste de franchir le cap impressionnant du million de dollars de recettes au box-office, signant du même coup le meilleur démarrage pour une production québécoise depuis le film Les Belles-Sœurs, sorti en 2024.

Écoutez la chroniqueuse culturelle Anaïs Guertin-Lacroix en discuter, lundi, au micro de Philippe Cantin.