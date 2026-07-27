Réduire les émissions

La gestion du marché du carbone au Québec demeure un système unique au Canada pour tarifer les combustibles, fonctionnant en liaison avec ceux de la Californie et de l’État de Washington.

Mais ce système possède des limites, notamment en ce qui a trait aux allocations gratuites accordées aux entreprises industrielles.

La collaboration avec l'État de la Californie est aussi imparfaite, comme l'explique Antoine Genest-Grégoire. La Californie étant beaucoup plus polluante que le Québec, plusieurs participants au marché du carbone de la province achètent des réductions californiennes au lieu de faire leur propre réduction.

Écoutez le professeur en fiscalité et chroniqueur économique, Antoine Genest-Grégoire, aborder le sujet et vulgariser le concept de marché du carbone, lundi matin, au micro de Philippe Cantin.