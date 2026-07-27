Série d'entrevues avec des candidats

Dans le cadre d'une série d'entrevues avec de nouveaux candidats en vue des élections générales provinciales, le candidat libéral dans Châteauguay, Félix Rhéaume, présente ses priorités au micro de Philippe Cantin.

Écoutez celui qui est l'ancien directeur des affaires publiques à l'Association de la construction du Québec, mais aussi ex-conseiller politique, lundi matin.

M. Rhéaume met notamment l'accent sur la crise du logement en proposant de stimuler l'offre pour atteindre 100 000 mises en chantier par an, ainsi que sur l'organisation d'États généraux sur l'éducation.